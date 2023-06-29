Во Франции потребовали введения режима ЧП после ночных погромов

Власти Франции должны ввести чрезвычайное положение на территории страны на фоне массовых беспорядков в регионе Иль-де-Франс, считает глава правоцентристской партии «Республиканцы» Эрик Сьотти. Так он отреагировал на ночные погромы, спровоцированные гибелью подростка от рук полиции.

«Призываю безотлагательно ввести чрезвычайное положение повсюду, где произошли инциденты. Покой и порядок должны быть восстановлены срочно на всей территории страны. Выражаю полную поддержку силам правопорядка», — написал Сьотти в Twitter.

Он также добавил, что погромщики предположительно пытались «убить полицейских» во время беспорядков. Сьотти подчеркнул, что акции протеста переросли в атаки на правительственные здания и дома простых французов.

Протесты во Франции начались еще вечером 27 июня на фоне гибели 17-летнего подростка от рук полицейских в пригороде Парижа. Акции стартовали в Нантре, спустя сутки к ним подключились жители Лилля и Тулуза. Впоследствии протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. В ночь на 29 июня демонстранты начали поджигать автомобили, громить витрины, нападать на полицейских, строить баррикады. В результате погромов полиция задержала 150 человек.

Ранее по всей Франции произошли столкновения протестующих с полицией.