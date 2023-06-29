Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Во Франции потребовали введения режима ЧП после ночных погромов

Лидер «Республиканцев» Сьотти: погромщики во Франции пытались «убить полицейских»

close
100%
Christophe Ena/AP

Власти Франции должны ввести чрезвычайное положение на территории страны на фоне массовых беспорядков в регионе Иль-де-Франс, считает глава правоцентристской партии «Республиканцы» Эрик Сьотти. Так он отреагировал на ночные погромы, спровоцированные гибелью подростка от рук полиции.

«Призываю безотлагательно ввести чрезвычайное положение повсюду, где произошли инциденты. Покой и порядок должны быть восстановлены срочно на всей территории страны. Выражаю полную поддержку силам правопорядка», — написал Сьотти в Twitter.

Он также добавил, что погромщики предположительно пытались «убить полицейских» во время беспорядков. Сьотти подчеркнул, что акции протеста переросли в атаки на правительственные здания и дома простых французов.

Протесты во Франции начались еще вечером 27 июня на фоне гибели 17-летнего подростка от рук полицейских в пригороде Парижа. Акции стартовали в Нантре, спустя сутки к ним подключились жители Лилля и Тулуза. Впоследствии протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. В ночь на 29 июня демонстранты начали поджигать автомобили, громить витрины, нападать на полицейских, строить баррикады. В результате погромов полиция задержала 150 человек.

Ранее по всей Франции произошли столкновения протестующих с полицией.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях