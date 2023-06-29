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В Китае заявили о шаге России, который застал врасплох Японию

Китайский аналитик Чэн: Японию застало врасплох переименование 3 сентября в России

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Бывший директор Информационного института Шанхайской академии международных исследований Чэн Хунбинь считает, что Россия застала врасплох Японию решением переименовать 3 сентября в День Победы над милитаристской Японией. Об этом Хунбинь заявил на портале Guancha.

Эксперт из Китая отметил, что японское правительство давно не питает надежды на улучшение отношений с Москвой, но контрмеры России, подчеркнул он, «превзошли все ожидания Токио и застали его врасплох».

По мнению автора, этот шаг указывает на то, что Российская Федерация не надеется на улучшение и развитие двусторонних отношений в долгосрочной перспективе. Чэн Хунбинь указал, что Россия, переименовав памятную дату, ударила по «чувствительной точке» Токио и заставила японцев ответить за антироссийские санкции в отношении РФ.

20 июня Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому день воинской славы переименован в День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Ранее первый замминистра просвещения России Александр Бугаев заявил, что в образовательные программы должны войти данные о преступлениях Японии, которые были совершены и планировались в годы Второй мировой войны и Великой Отечественной войны.

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