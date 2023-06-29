Ведущий Fox News назвал Байдена позором США

Президент США Джо Байден, вероятно, считает себя неприкасаемым и не может поверить в то, что его спрашивают о крупном скандале вокруг его сына Хантера, заявил ведущий Fox News Шон Хэннити. Так в эфире телеканала он прокомментировал резкую негативную реакцию главы Белого дома на вопросы репортеров о сделке его сына со следствием по обвинениям в уклонении от уплаты налогов и незаконном приобретении оружия, а также его предполагаемых контактах с китайскими и украинскими компаниями.

«Джо Байден не милый, невинный, любящий дедушка. Он пожизненный дегенерат, плагиатор, парень, который использовал свои десятилетия на государственной службе, чтобы разбогатеть самостоятельно и умножить доходы своей семьи», — отметил Хэннити.

Он также добавил, что на этом пути Байден практически никому не оказывал помощи, в том числе своей внучке, четырехлетней дочери Хантера, которую президент США отказывается признавать. Хэннити подчеркнул, что поведение семьи политика настолько отвратительно, что уже беспокоит даже Демократическую партию.

«Байден — это позор. Америка заслуживает лучшего», — заключил Хэннити.

Ранее в США обвинили Байдена в преступлении века.