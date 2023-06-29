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Кандидат в президенты США обвинил Вашингтон в отказе от мира на Украине

Кандидат в президенты Кеннеди назвал ужасной для украинцев роль США в конфликте на Украине

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Brian Snyder/Reuters

Власти США упустили множество шансов по мирному урегулированию конфликта на Украине, считает кандидат в президенты от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший, передает The Hill. По его словам, Вашингтон стал частью конфликта, несмотря на все заверения о своем неучастии в противостоянии.

«Мы упустили много-много возможностей мирно урегулировать этот конфликт. Я думаю, то, как мы вели конфликт [на Украине], плохо, ужасно для украинского народа <…> Мы втянули эту нацию в опосредованную войну между Россией и Соединенными Штатами, превратили в пешку в опосредованной войне между Россией и Соединенными Штатами», — отметил Кеннеди.

Он также добавил, что это по факту признал сам президент США Джо Байден, когда заявлял о желании сменить руководство России. Кеннеди подчеркнул, что действия Вашингтона на Украине не стоит рассматривать как гуманитарную миссию.

«Это миссия о конфликте на истощение, в которой погибают украинцы», — заключил кандидат в президенты США.

Ранее в России заявили о разработке США механизма влияния на конфессиональную политику Украины.

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