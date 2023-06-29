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В МИД России назвали США страной-банкротом

Захарова назвала США страной-банкротом в связи с прогнозом бюджетного управления Конгресса

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала США банкротом.

Так она прокомментировала заявление бюджетного управления Конгресса о том, что к 2053 году государственный долг Соединенных Штатов перед заемщиками достигнет 181% ВВП.

«Страна-банкрот», — написала она.

Газета The New York Times сообщала, что государственный долг США впервые превысил $32 трлн. Издание отмечало, что это подчеркивает тревожную финансовую траекторию страны, так как Вашингтон готовится к новой борьбе за государственные расходы. Газета указывала, что отметки в $32 трлн Соединенные Штаты достигли на девять лет раньше, чем предполагалось в предпандемических прогнозах.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев в беседе с «Ленторй.ру» заявлял, что государственный долг США через 30 лет может в два раза превысить ВВП страны.

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