«Единая Россия» разработает законопроект по грудному вскармливанию

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, член партии «Единая Россия» Татьяна Буцкая заявила, что фракция разработает законопроект, которым предполагается поддержать грудное вскармливание. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы начали разрабатывать проект в рамках законодательной группы «ЕР» по законопроектам по материнскому детству», — сказала парламентарий.

По ее мнению, данная инициатива поможет мамам стать более информированными в этом вопросе.

Буцкая разъяснила, что в рамках федеральной программы по поддержке грудного вскармливания нужно поддерживать женщину на всех этапах, начиная с беременности.

«Грудное вскармливание считается четвертым периодом беременности, потому что то, что ребенок получает через грудное молоко, невозможно положить в банку с заменителем», — добавила она.

Помимо того, депутат подчеркнула, что грудное вскармливание имеет важную роль в профилактике рака яичников и молочной железы у представительниц прекрасного пола.

Ранее ученые из Йельского университета в Нью-Хейвене выяснили, что грудное вскармливание может увеличить количество клеток, вырабатывающих инсулин в поджелудочной железе, что потенциально может защищать женщин от диабета 2-го типа в последующие годы.