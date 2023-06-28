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Зеленский поговорил с президентами Польши и Литвы о евроинтеграции Украины

Зеленский обсудил с главами Польши и Литвы возможность вступления Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с приехавшими в Киев главами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой ситуацию на линии соприкосновения, а также европейские и евроатлантические устремления Киева. Об этом сообщается на сайте офиса украинского президента.

Как говорится в сообщении, в ходе встречи главы трех государств обсудили весь комплекс актуальных вопросов безопасности. Зеленский проинформировал коллег «об активных действиях» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте. Также лидеры трех стран уделили внимание европейской интеграции Украины. Кроме того, Зеленский заявил, что Киев ожидает начала уже в нынешнем году переговоров по членству его страны в Евросоюзе, «и поблагодарил партнеров за поддержку».

Также сообщается, что стороны обсудили подготовку к саммиту НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11–12 июля.

В июне президент Польши Анджей Дуда говорил, что его страна намерена добиться вступления Украины и Молдавии в Евросоюз (ЕС) во время своего председательства в объединении в 2025 году.

Ранее Польша и Литва поддержали вступление Украины в ЕС.

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