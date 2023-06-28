Захарова высказалась о ситуации с ЧВК «Вагнер» в Африке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила во время брифинга, что решение о возможности продолжения сотрудничества африканских стран с ЧВК «Вагнер» является вопросом их суверенных правительств. Трансляция велась на Youtube-канале министерства.

«Относительно того, что вы сказали, будут ли они [ЧВК «Вагнер»] продолжать находиться в странах Африки, будут ли они там работать по контрактам, будут ли они там присутствовать, — это вопрос суверенных правительств африканских стран», — сказала Захарова.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что часть бойцов ЧВК «Вагнер» по-прежнему находятся в Африке и выполняют военные задачи. По словам Чепы, бойцы ЧВК «Вагнер» в Африке занимаются оказанием военной помощи, охраной и сопровождением.

Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что у Кремля пока нет четкой позиции относительно законодательного регулирования создания и деятельности ЧВК в России и сейчас идет обсуждение данного вопроса.

Ранее в Кремле прокомментировали санкции против причастных к ЧВК «Вагнер» компаний.