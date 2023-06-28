Агентов спецслужб США обвинили в вербовке российских сотрудников ООН

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью газете «Известия».заявил, что американские спецслужбы пытаются вербовать сотрудников российской миссии.

Отмечается, что инциденты с попытками вербовки обсуждаются США и Россией на двустороннем уровне и не разбираются в Совете Безопасности ООН.

«У нас есть для этого специальные структуры, которые за это отвечают», — рассказал дипломат.

Уточняется, что под структурами имеется в виду, в том числе комитет по сношениям со страной пребывания, в который российские дипломаты обратились на днях, параллельно с обострением внутри страны из-за попытки вооруженного мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

«Мы это сделали на днях, и как раз резонанс пошел после выступления нашего представителя. Мы ожидаем от ООН принципиальных оценок этой ситуации, ее недопустимости. Пока таковых не звучало», — сообщил Полянский.

Ранее постпредство РФ при ООН также заявляло, что спецслужбы США пытаются вербовать российских дипломатов.