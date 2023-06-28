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На Украине назвали аргумент для вступления страны в НАТО

Глава украинского МО Резников: Киев осознает, что НАТО пока не предоставит членство Украине

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Yves Herman/Reuters

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью газете Financial Times, что Киев осознает, — стране на фоне боевых действий пока не будет предоставлено членство в НАТО.

«Мы отдаем себе отчет в том, что во время горячей фазы (конфликта) принятие единогласного политического решения маловероятно», — сказал министр.

При этом, по его словам, аргументом для приглашения Украины в Североатлантический альянс является тот факт, что республика — единственное государство в мире, которое имеет боевой опыт «сдерживания русских» и использует для этого натовское оружие. Резников задался вопросом, какой еще аргумент необходим для приглашения Украины в НАТО.

Издание отмечает, что министр обороны Украины установил прочные связи с западными коллегами, в частности с главой Пентагона США Ллойдом Остином. Сам Резников говорил, что американский министр называет его «своим близким другом».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть все основания для политического приглашения Украины в НАТО на июльском саммите организации в Вильнюсе.

«НАТО. Вильнюс. Украина. Есть все основания для политического приглашения Украины в Альянс», — написал украинский лидер в своем Telegram-канале.

При этом министр иностранных дел Италии, вице-премьер Антонио Таяни ранее заявлял, что для Украины пока не настало время вступать в НАТО.

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