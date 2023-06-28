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В Шотландии заявили о готовности вступить в Евросоюз

Первый министр Юсаф: Шотландия готова войти в ЕС, отделившись от Великобритании

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Russell Cheyne/Reuters

Лидер Шотландской национальной партии и первый министр Шотландии Хамза Юсаф заявил, что страна готова присоединиться к ЕС в случае выхода из Великобритании. Заявление было сделано Юсафом в ходе визита в Брюссель в интервью Politico.

Политик отметил, что Шотландии будет относительно просто вернуться в ЕС по стандартной процедуре вступления, поскольку она десятилетиями жила в соответствии с нормами и правилами объединения. По словам Юсафа, Шотландия была «вырвана» из ЕС, несмотря на то, что большинство шотландцев (62%) проголосовали против Брекзита в 2016 году.

Политик отметил, что, если бы его соотечественники знали о Брекзите в 2014 году, они бы проголосовали за выход из Великобритании на референдуме в 2014 году, а новый референдум о независимости Шотландии от Великобритании может быть проведен только с согласия правительства в Лондоне.

Ранее LSE писало, что Brexit обошелся домохозяйствам Британии в £6,95 млрд и привел к рекордному росту цен.

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