В МИД рассказали о назначении российского самолета, который направляется в США

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале сообщила, что летящий из России в Вашингтон борт вывезет российских дипломатов.

Представитель МИД отметила, что в сети появились спекуляции на тему российского борта, который направляется в Соединенные Штаты. Она отметила, что в происходящем нет «никаких сенсаций».

«Он будет вывозить российских дипломатов, которым власти США предписали покинуть страну в связи с завершением трехлетнего срока пребывания», — написала Захарова.

Она уточнила, что речи о высылке не идет.

Ранее зампостпреда России при ООН Мария Заболоцкая заявила, что спецслужбы Соединенных Штатов пытаются вербовать российских дипломатов, которые работают в постоянном представительстве РФ при Организации Объединенных Наций.

До этого посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что интересам Москвы отвечает конструктивное взаимодействие со всеми странами мира, включая США.

Также он заявлял, что американские власти намереваются нанести РФ стратегическое поражение, а поэтому совершенно не заинтересованы в переговорных решениях по Украине.