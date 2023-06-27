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Санду обходит Додона в рейтингах в преддверии выборов

Большинство молдаван готовы переизбрать Санду президентом вместо ее предшественника Додона

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Молдавии Майя Санду лидирует в рейтингах, значительно опережая своего предшественника, представителя оппозиционной Партии социалистов Игоря Додона, пишет NewsMaker. По опросу WatchDog.MD, если бы выборы главы государства состоялись в ближайшее время, то именно эти политики вышли бы во второй тур, который закончился бы переизбранием действующего лидера страны.

«37,9% респондентов готовы проголосовать за Санду, а 14,2% — за Додона. Мэр Кишинева и председатель партии «Движение национальной альтернативы» Ион Чебан набрал бы 6,2% голосов респондентов, председатель Партии развития и объединения Молдовы Ион Кику — 5%, лидер Партии коммунистов Владимир Воронин и председатель «Нашей партии» Ренато Усатый — по 4,7%, а вице-председатель партии «Шор» Марина Таубер — 3,5%», — говорится в материале.

Согласно исследованию, если учитывать только определившихся избирателей, то Санду получает 46,5% голосов, а Додон — 17,4%. При этом не определились с выбором или отказались отвечать на вопрос около 18,3% респондентов.

Президентские выборы в Молдавии должны пройти в 2024 году. На данный момент никто из политиков официально не объявил о своем участии в избирательной кампании. В частности, готовность пойти на переизбрание пока не подтверждала Санду.

Ранее Додон пожелал Санду навсегда уехать из Молдавии.

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