Десятки тысяч польских чиновников останутся без работы

В Польше начался процесс люстрации, который затронет 40 тыс. чиновников, сообщает РИА Новости.

Нормативный акт «О государственной службе» был опубликован в Законодательном вестнике.

»[Акт] вводит запрет на трудоустройство лиц, которые работали или служили в органах государственной безопасности в 1944-1990 годах или были сотрудниками этих органов, и прекращает трудовые отношения с этими лицами», — указано в документе.

Указанный период — время существования коммунистической Польской Народной Республики. В течение семи дней руководители ведомств обязаны передать в Институт национальной памяти данные о своих сотрудниках, которые родились до 1 августа 1972 года. А чиновники в возрасте от 51 года обязаны подать эту декларацию самостоятельно.

По предварительным оценкам, под люстрацию попадают до 40 тыс. чиновников.

Ранее глава МИД Польши Збигнев Рау объявил об увольнении всех сотрудников министерства с дипломом МГИМО.