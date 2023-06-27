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Рейтинг «правой руки» Байдена достиг рекордно низкой отметки

NBC News: вице-президент США Харрис получила худший рейтинг в истории опросов

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Carlos Barria/Reuters

Большинство американцев негативно относятся к вице-президенту США Камале Харрис, передает Axios. По последнему опросу NBC News, это мнение разделяют почти 50% респондентов, а позитивно оценивают «правую руку» действующего главы государства Джо Байдена лишь 32%.

Как отмечает Axios, таким образом чистый отрицательный рейтинг Харриса достиг отметки в -17. Портал добавляет, что это самым низким показатель для вице-президента США за всю историю опросов NBC News.

К примеру, сам Байден, будучи вице-президентом при 44-м главе Белого дома Бараке Обаме, имел рейтинг +1. В то же время «правая рука» экс-лидера США Дональда Трампа Майк Пенс обладал показателями одобрения в -4.

«Чиновники Белого дома работают над восстановлением публичного имиджа Харрис и укреплением ее неутешительных результатов опроса в преддверии президентских выборов 2024 года», — говорится в материале.

Ранее в США указали на нежелание почти половины американцев голосовать за Байдена или Трампа на выборах.

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