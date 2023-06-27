Премьер Канады выразил надежду на возвращение к сотрудничеству с Россией по Арктике

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил надежду на возвращение к сотрудничеству с Российской Федерацией в Арктике. Соответствующее заявление он сделал по итогам переговоров с руководством скандинавских стран в Рейкьявике, передает РИА Новости.

«Я надеюсь, мы достигнем той точки, когда сможем вернуться к работе с Россией», — заявил глава канадского правительства в ответ на вопрос о том, смогут ли скандинавские государства ответить на проблему изменения климата без сотрудничества с РФ в Арктике.

Он также указал, что такое сотрудничество с Москвой невозможно, пока конфликт вокруг Украины продолжается.

Ранее обозреватель газеты The New York Times Стивен Эрлангер написал в своей статье, что ключевой задачей НАТО должно стать сдерживание России в арктическом регионе.

До этого американский сенатор Ангус Кинг заявил, что глобальное потепление превращает Арктику в регион, где может разразиться конфликт с РФ.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что Россия продолжит обеспечивать свои интересы в Арктике.