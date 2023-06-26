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Путин проводит оперативное совещание с участием Шойгу

Песков сообщил о совещании Путина с руководителями силовых структур

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с участием руководителей силовых ведомств, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его данным, в совещании участвуют министр обороны Сергей Шойгу, глава МВД Владимир Колокольцев, генпрокурор Игорь Краснов, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов, директор Федеральной службы охраны (ФСО) Дмитрий Кочнев и глава администрации Кремля Антон Вайно.

Ранее Путин выступил с обращением к россиянам, в которых поблагодарил сограждан за сплоченность в условиях угрозы военного мятежа со стороны ЧВК «Вагнер».

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы. Президент Владимир Путин выступил с обращением, назвав действия главы ЧВК «ударом в спину», и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

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