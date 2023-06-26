Спецслужба Швейцарии заподозрила РФ в отправке разведчиков в Европу под видом беженцев, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад «Безопасность Швейцарии — 2023».
Как сообщается в докладе, в Швейцарии в дипведомствах действуют «десятки» разведчиков из Китая. Однако их численность «все же существенно меньше, чем у их российских коллег».
Ранее премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что поручил спецслужбам прояснить вопрос использования переданного Украине оружия при атаке диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Белгородской области.
По словам бельгийского премьера, у него пока нет подтверждения данной информации, однако ситуация изучается.
Политик также указал на существование четких правил, регулирующих использование оружия, безвозмездно переданного Украине.
1 июня власти Белгородской области сообщали о массированном обстреле приграничного с Украиной города Шебекино.