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В ЕС заявили об угрозе ядерной стабильности из-за мятежа ЧВК «Вагнер»

Боррель заявил об угрозе ядерной стабильности и выступил за поддержку Украины

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Jean-Francois Badias/AP

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что видит угрозу ядерной стабильности в Европе на фоне последних событий в России, однако считает необходимым продолжать поддерживать Украину. Об этом он сказал в ходе заседания глав МИД стран ЕС в Люксембурге, передает РИА Новости.

По словам Борреля, в ходе заседания Совет будет обсуждать увеличение поддержки Киева.

«Я считаю, что сегодня как никогда важно продолжать поддерживать Украину, поскольку то, что произошло в выходные, показывает <…> важность такой поддержки», — сказал глава европейской дипломатии.

Он также отметил, что мятеж главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина беспокоит ЕС, поскольку Россия является ядерной державой и нехорошо наблюдать за тем, как она «может погрузиться в политическую нестабильность».

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский созвал заседание штаба ведомства по преодолению кризисных ситуаций в связи с мятежом ЧВК «Вагнер».

До этого президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что обострение ситуации в сфере безопасности в связи с действиями в России ЧВК «Вагнер» требует от Литвы усиления разведывательной деятельности.

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