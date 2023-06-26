Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Люксембурге оценили влияние возможной дестабилизации РФ на безопасность Европы

Глава МИД Люксембурга Ассельборн считает дестабилизацию России опасной для Европы

close
100%
Depositphotos

Дестабилизация России привела бы к очень опасной ситуации для Европы. Об этом заявил министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн, комментируя мятеж главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и его поход на Москву, передает Reuters.

По его словам, нестабильность в России опасна тем, что в стране находятся шесть тысяч ядерных боеголовок.

23 июня Генпрокуратура РФ возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа. Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, но позже вечером Пригожин заявил, что решил развернуть колонны и отправить их обратно в полевые лагеря. В Кремле заявили, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, а уголовное дело против него будет прекращено.

25 июня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна укрепляет границу с Белоруссией на фоне сообщений о переезде туда ЧВК «Вагнер».

Все новости на тему:
Мятеж Пригожина
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях