В Люксембурге оценили влияние возможной дестабилизации РФ на безопасность Европы

Дестабилизация России привела бы к очень опасной ситуации для Европы. Об этом заявил министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн, комментируя мятеж главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и его поход на Москву, передает Reuters.

По его словам, нестабильность в России опасна тем, что в стране находятся шесть тысяч ядерных боеголовок.

23 июня Генпрокуратура РФ возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа. Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, но позже вечером Пригожин заявил, что решил развернуть колонны и отправить их обратно в полевые лагеря. В Кремле заявили, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, а уголовное дело против него будет прекращено.

25 июня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна укрепляет границу с Белоруссией на фоне сообщений о переезде туда ЧВК «Вагнер».