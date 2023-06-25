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Хакер получил пять лет тюрьмы в США за взломы аккаунтов политиков

Хакер, взломавший более сотни аккаунтов политиков и знаменитостей, получил 5 лет тюрьмы

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Depositphotos

Британский хакер Джозеф О'Коннор, взломавший более сотни аккаунтов политиков и знаменитостей, получил пять лет тюрьмы, сообщает РИА Новости.

«Джозеф О'Коннор... был приговорен к пяти годам тюремного заключения за участие в широкомасштабной киберпреступной деятельности», — указано в сообщении прокуратуры США по южному округу Нью-Йорка.

Отмечается, что О'Коннор признал вину в ходе судебных разбирательств — он сообщил, что в 2020 году взломал 130 учетных записей политиков и знаменитостей, при этом 45 записей было использовано для мошеннических действий. О'Коннор и его соучастники украли совокупно $794 тысяч в криптовалюте, которые предстоит возместить.

Ранее в Москве суд вынес приговор хакерам за торговлю данными карт на сумму более 1 млрд руб.

Членам хакерской группировки грозило до семи лет колонии, но обвиняемые признали вину, что было учтено судом как смягчающее обстоятельство.

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