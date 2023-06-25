В Крыму начали готовить запросы в Конституционный суд

Глава комитета по законодательству парламента Крыма Сергей Трофимов заявил, что рабочая группа при крымском парламенте готовит запросы в Конституционный суд по вопросу легитимности и отмене решения о передаче полуострова в состав Украинской Советской Социалистической Республики (УССР). Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас рабочая группа готовит два запроса в Конституционный Суд. Первый: о соответствии Конституции Российской Федерации Закона СССР от 26 апреля 1954 года «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР». Второй: об официальном толковании положений Конституции Российской Федерации», — заявил Трофимов.

Глава комитета по законодательству парламента Крыма уточнил, что завершение работы запланировано на конец июля-начало августа. Проект запроса в крымском парламенте, в свою очередь, будет представлен на открытии его осенней сессии.

20 июня рабочая группа крымского парламента пришла к выводу, что в 1954 году не было оснований для передачи Крыма УССР.

В интервью агентству РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов высказывал мнение, что процесс передачи Крыма УССР в 1954 году не был юридически оформлен, и для отмены этого решения не потребуется много времени.

Константинов также говорил, что в будущем следует рассмотреть вопрос с законностью распада СССР.