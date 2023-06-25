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В Британии призвали принять разворот России от Европы

The Times: Западу нужно смириться с историческим разворотом России от Европы

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Владимир Сергеев/РИА Новости

Обозреватель британской газеты The Times Макс Гастингс выразил мнение, что Запад должен принять разворот России от Европы.

«Мы должны адаптироваться к миру, в котором Россия совершила исторический разворот от Европы», — заявил журналист.

Гастингс отметил, что санкции не смогли сильно повлиять на Москву, и экономика в РФ «держится на удивление хорошо» в отличие от стран Запада. Он также сослался на данные, свидетельствующие о нехватке ресурсов в оборонной промышленности Западной Европы и Британии в связи с военной помощью Украине.

Гастингс подчеркнул, что европейские страны оказались в уязвимом положении, и теперь им необходимо «укреплять свои вооруженные силы».

23 июня руководство Совета Европейского союза (ЕС) приняло решение ослабить экспортные запреты в отношении России для возможности проведения технического обслуживания нефтепровода «Каспийского трубопроводного консорциума» (КТК). Согласно заявлению законодательного органа, это необходимо для сохранения поставок казахстанской нефти, транспортируемой в ЕС через РФ.

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