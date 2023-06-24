Эстония усилила охрану границ на фоне ситуации в РФ

Эстония усилила охрану своих границ и призывает граждан страны не выезжать в Россию на фоне попытки мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

«Могу заверить, что прямой угрозы нашей стране нет. Охрана границ усилена», — написала Каллас в Twitter.

Она отметила, что власти Эстонии внимательно следят за ситуацией в России и обмениваются информацией с союзниками. Каллас призвала эстонцев «не выезжать ни в какую часть России».

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что на фоне попытки мятежа в России угроза безопасности Литвы не увеличилась.

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что власти страны не намерены закрывать границу с РФ на фоне происходящей попытки мятежа.

Президент Франции Эммануэль Макрон пристально следит за ситуацией в России.