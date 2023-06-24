Армения обратилась к мировому сообществу из-за перекрытия Лачинского коридора

Омбудсмен Армении Анаит Манасян призвала международные организации не допустить этническую чистку в Нагорном Карабахе. Такое заявление, как сообщает Sputnik Армения, было сделано в связи с установкой Азербайджаном бетонного заграждения на мосту Хакари, через который проходит единственная дорога, соединяющая Нагорный Карабах с Республикой Армения.

«Особо констатирую: установка заграждения – еще один сигнал о психологическом давлении на арцахских армян; о нарушении международно признанных основополагающих прав; о беспрецедентном нарушении прав уязвимых групп и детей и этнической чистке», – говорится в заявлении омбудсмена.

По ее данным, в перевозке в Армению из Степанакерта срочно нуждается годовалый ребенок. Она призвала международные организации повлиять на ситуацию.

22 июня ВС Азербайджана установили бетонное заграждение на мосту, с которого фактически начинается Лачинский коридор.

Накануне официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призывала Баку разблокировать движение по Лачинскому коридору в полном объеме.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что в Нагорном Карабахе продолжает ухудшаться гуманитарная ситуация в связи с перекрытием Лачинского коридора.