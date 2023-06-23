Президент Литвы наградит генсека НАТО орденом и отвезет на полигон наблюдать за учениями

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит Вильнюс, где получит из рук президента Литвы Гитанаса Науседы орден и побывает на учениях Griffin Storm, сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию Науседы.

Президент наградит генерального секретаря Большим крестом ордена Витиса, это вторая по значимости военная награда Литвы.

Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните высказала мнение, что план действий по вступлению Украины в НАТО необходимо было представить еще в 2008 году.

По словам Шимоните, украинские Вооруженные силы подготовлены значительно лучше, чем армии ряда других стран, в связи с этим требуется не план, а конкретная перспектива членства Украины в НАТО. При этом премьер не уточнила, что под этой перспективой подразумевает.

Также Шимоните добавила, что мнения стран — членов Североатлантического альянса по украинскому вопросу расходятся.

Ситуация на Украине и предоставление этой стране членства НАТО будет одним из центральных на саммите альянса, который пройдет в Вильнюсе 11–12 июля.