Делегация России не планирует принимать участие в сессии ПА ОБСЕ в Канаде, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По словам источника, Канада не отреагировала на запрос МИД РФ о том, готова ли она гарантировать безопасность делегации России. В результате российская делегация приняла решение «не участвовать в сессии ассамблеи».

Ранее министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) ожидает «разрушение», если в ней в 2024 году не будет председателя и консенсуса на данный счет.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал западные государства за безответственные шаги в рамках ООН и ОБСЕ.

Как указал президент Белоруссии, Минск не собирается отказываться от переговоров по усилению глобальной безопасности, несмотря на ситуацию вокруг ООН и ОБСЕ. Он также добавил, что белорусская сторона сохраняет свой призыв к поиску мирного выхода из противостояния.