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ФАТФ не стала включать Россию в свои штрафные списки

FATF не стала вносить Россию в штрафные списки, но членство все еще приостановлено

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Shutterstock

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF) не стала вносить Россию в свои штрафные списки, передает ТАСС со ссылкой на документ, распространенный по окончании пленарной сессии ФАТФ в Париже.

Отмечается, что в штрафные списки ФАТФ попадают финансово неблагонадежные страны.

При этом ФАТФ оставила в силе приостановку членства России в организации на фоне конфликта на Украине.

В феврале 2023 года ФАТФ заявила, что приостанавливает членство России в организации.

До этого глава Минфина Украины Сергей Марченко заявил, что Киев надеется на исключение России из группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и внесение ее в черный список.

Марченко отметил, что расследования выявили факты соучастия РФ в отмывании денег, а также сотрудничества России с различными террористическими группами и внесенными в черный список странами, «включая «Вагнера», «Талибан» (организация запрещена в России), ливанское движение «Хезболлах», Сирию, КНДР и Иран».

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