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Зеленский заявил, что отсутствие приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе демотивирует ВСУ

Зеленский: отсутствие приглашения в НАТО «выбивает почву из-под ног» у Украины и ВСУ

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President Of Ukraine/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе, это демотивирует украинскую армию. Об этом он заявил в эфире телерадиокомпании Би-би-си.

«Это [значит] «кинуть» нашу страну и наших военных, демотивировать нашу армию. Полностью через этот месседж демотивировать нас невозможно, потому что главная мотивация у нас — это наша Родина, а альянс — это безопасность, безопасность для нашей Родины», — подчеркнул Зеленский.

Комментируя заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что на июльском саммите альянса в Вильнюсе Украина не получит приглашение присоединиться к организации, Зеленский попросил «не выбивать почву из-под ног» у страны, так как членство в НАТО является мотивацией для Киева.

«Так важно, чтобы на Украине люди знали, что в будущем они будут в НАТО», — подчеркнул украинский лидер.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет облегчать путь Украины в НАТО. Он отметил, что Украина должна соответствовать тем же стандартам, чтобы быть частью НАТО, как и другие члены альянса.

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