Дуда дал совет странам, предлагающим Украине пойти на компромисс с РФ

Президент Польши Анджей Дуда считает, что те страны, которые предлагают Киеву пойти на компромисс с Россией, должны отдать Москве часть своих территорий. Об этом он сказал в интервью украинским СМИ, в частности телеканалу Espreso.

«Предлагаю им отдать свои территории. В чем проблема? Если они готовы с такой легкостью отдавать территории, то вперед! Пусть отдают свои», — отметил Дуда.

По его словам, Украина может «получить обратно Донецк, Луганск и Крым», а «кто-то пусть отдаст кусок своей территории».

«Я думаю, что Россия будет счастлива, если получит какой-нибудь такой хороший кусок, скажем, Средиземного побережья», — сказал президент Польши.

По его мнению, «нельзя разрешить России выиграть войну против Украины». По мнению Дуды, обязательным условием успешного и справедливого мира должно быть то, что «Украина возобновит полный контроль над признанными украинскими территориями».

Издание Bild писало, что США могут потребовать от Украины мирных переговоров с РФ при провале контрнаступления.

В Белом доме считают, что любого рода мирные переговоры по Украине должны начинаться хотя бы с обсуждения плана из десяти пунктов, которые в прошлом году представил украинский президент Владимир Зеленский.

Зеленский после встречи с африканскими лидерами в Киеве заявлял, что мирные переговоры Украины и России возможны только при условии вывода российских сил.