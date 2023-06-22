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Трое граждан Великобритании погибли в результате ЧП с батискафом в Атлантике

МИД: трое граждан Великобритании погибли в результате ЧП с батискафом в Атлантике

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OceanGate

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что трое граждан Великобритании погибли в результате ЧП с батискафом в Атлантике. Об этом он написал в своем Twitter.

«Трагические новости появились на фоне международной поисковой операции о том, что те, кто был на борту подводного аппарата «Титан», включая трех британских граждан, погибли. Правительство Великобритании поддерживает пострадавшие семьи и выражает глубочайшие соболезнования», — написал он.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее представитель Береговой охраны США Джон Могер заявил, что причиной гибели экипажа батискафа «Титан» стал «катастрофический направленный внутрь взрыв».

По словам Могера, семьи погибших уже уведомлены о случившемся, на месте обнаружения обломков батискафа работают глубоководные аппараты, которые собирают дополнительные данные.

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