Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что трое граждан Великобритании погибли в результате ЧП с батискафом в Атлантике. Об этом он написал в своем Twitter.

«Трагические новости появились на фоне международной поисковой операции о том, что те, кто был на борту подводного аппарата «Титан», включая трех британских граждан, погибли. Правительство Великобритании поддерживает пострадавшие семьи и выражает глубочайшие соболезнования», — написал он.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее представитель Береговой охраны США Джон Могер заявил, что причиной гибели экипажа батискафа «Титан» стал «катастрофический направленный внутрь взрыв».

По словам Могера, семьи погибших уже уведомлены о случившемся, на месте обнаружения обломков батискафа работают глубоководные аппараты, которые собирают дополнительные данные.