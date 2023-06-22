В США не будут рассматривать импичмент Байдену по ускоренной процедуре

Палата представителей США не будет рассматривать проект импичмента американскому президенту Джо Байдену по ускоренной процедуре, сообщает CNN.

За процедуру высказались 219 законодателей, против — 208. Материалы теперь рассмотрят юридический комитет и комитет по национальной безопасности палаты.

Автор проекта, республиканка Лорен Боберт, предлагает объявить Байдену импичмент из-за ситуации с беженцами на южной границе США.

Ранее член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия) намерена инициировать в конгрессе процедуру импичмента президента США Джо Байдена за невыполнение должностных обязанностей и необеспечение охраны границ страны.

По ее мнению, «политика распоряжения и заявления по поводу южной границы» Байдена нарушили бы законы США и разрушили бы страну. Она также подчеркнула, что президент США грубо нарушил конституционный долг и представляет собой угрозу нацбезопасности Соединенных Штатов.