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В США не будут рассматривать импичмент Байдену по ускоренной процедуре

Палата представителей США не будет рассматривать проект импичмента Байдену по ускоренной процедуре

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Sarah Silbiger/Reuters

Палата представителей США не будет рассматривать проект импичмента американскому президенту Джо Байдену по ускоренной процедуре, сообщает CNN.

За процедуру высказались 219 законодателей, против — 208. Материалы теперь рассмотрят юридический комитет и комитет по национальной безопасности палаты.

Автор проекта, республиканка Лорен Боберт, предлагает объявить Байдену импичмент из-за ситуации с беженцами на южной границе США.

Ранее член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия) намерена инициировать в конгрессе процедуру импичмента президента США Джо Байдена за невыполнение должностных обязанностей и необеспечение охраны границ страны.

По ее мнению, «политика распоряжения и заявления по поводу южной границы» Байдена нарушили бы законы США и разрушили бы страну. Она также подчеркнула, что президент США грубо нарушил конституционный долг и представляет собой угрозу нацбезопасности Соединенных Штатов.

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