Украина ожидает выхода России из зерновой сделки

Посол МИД Украины Ольга Трофимцева заявила, что Россия выйдет из зерновой сделки. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Она отметила, что «уверена на 99,9%» в таком исходе. Начало работы терминала для экспорта аммиака в Тамани снизит важность аммиакопровода Тольятти — Одесса, что также будет способствовать выходу России из сделки, отметила Трофимцева.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у ООН не получается повлиять на выполнение обязательств перед Россией по зерновой сделке.

В связи с этим, отмечает Песков, других предпосылок для продления зерновой сделки после 18 июля больше нет и Россия исходит из того, что после этой даты сделка будет завершена.

Накануне заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что организация продолжает работу с Россией и Украиной для продолжения зерновой сделки. По его словам, ООН добивается продолжения действия зерновой сделки и меморандума по продовольствию.