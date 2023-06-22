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В России открылась первая лаборатория по изучению идей Си Цзиньпина

В России открыта первая лаборатория по изучению идей председателя КНР Си Цзиньпина

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Sergei Bobylev/Sputnik/Kremlin Pool Photo/AP

На базе Института Китая и современной Азии РАН создана первая в России лаборатория по изучению идей председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом говорится в сообщении на сайте института.

Исследования будут касаться идей Си Цзиньпина в сферах экономики, внешней и внутренней политики, а также социальной политики, культуры, искусства и экологии.

В состав лаборатории вошли исследователи из различных ведущих российских институтов. Лаборатория установит контакты с китайскими научными центрами, а также будет проводить совместные конференции и круглые столы.

В 2025 году лаборатория издаст «большую научную монографию», которая познакомит россиян с идеями Си Цзиньпина и их значением для развития Китая.

Как отмечает «Коммерсантъ», данная лаборатория — первый подобный научный центр за пределами Китая.

Ранее президент США Джо Байден назвал Си Цзиньпина «диктатором». В МИД КНР заявление Байдена назвали абсурдным, крайне безответственным, а также открытой политической провокацией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал мнение, что Вашингтон ведет противоречивую и непредсказуемую внешнюю политику.

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