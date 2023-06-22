Молдавский парламент упразднил фракцию влиятельной оппозиционной партии

Парламент Молдавии на пленарном заседании официально упразднил фракцию признанной в стране антиконституционной оппозиционной партии «Шор».

В поддержку данного решения выступили представители Партии действия и солидарности, а против — Блока коммунистов и социалистов.

Депутаты фракции продолжат работу в парламенте страны в качестве независимых без права присоединения к другим фракциям, при этом они были исключены из состава парламентских делегаций парламента в международных и двусторонних организациях.

19 июня суд в Молдавии признал оппозиционную партию «Шор» антиконституционной.

Запрет партии «Шор» стал первым в истории независимой Молдавии запретом политической партии. В 1991 году в стране была запрещена Коммунистическая партия Молдовы.

В апреле апелляционная палата заочно приговорила лидера оппозиционной партии «Шор» Илана Шора к 15 годам тюрьмы.