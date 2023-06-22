МИД России назвал дату приезда главы МАГАТЭ

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, когда гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Россию.

«Встреча состоится завтра, 23-го числа», — отметил Рябков.

Он добавил, что Гросси приедет в Калининград, где проведет встречу с гендиректором «Росатома» Алексеем Лихачевым. При этом по линии МИД контактов не запланировано.

Ранее Гросси говорил, что МАГАТЭ собрало достаточно информации для оценки ситуации на Запорожской АЭС.

После посещения станции Гросси сделал несколько заявлений по увиденному. В частности, он признался, что хотел видеть ситуацию на станции собственными глазами, особенно после разрушения плотины Каховской ГЭС.

Гендиректор МАГАТЭ добавил, что ситуация на станции сложная, но были приняты все меры по ее стабилизации.

До этого советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли миссию МАГАТЭ по их возвращении с ЗАЭС.