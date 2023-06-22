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В шведской столице власти переименовали автобусную остановку рядом с посольством России

В Стокгольме остановка рядом с посольством РФ переименована в «Площадь свободной Украины»

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Global Look Press

Автобусная остановка, расположенная в столице Швеции рядом с российским посольством, была переименована в «Площадь свободной Украины». Об этом сообщает шведский телеканал SVT.

Остановка ранее носила название «Фейерверковый холм». Примечательно, что в прошлом году «Парком свободной Украины» был назван небольшой парк, также находящийся по соседству с дипломатическим представительством России.

Председатель правления региона Стокгольм Аида Хаджиалич заявила, что такое переименование станет четким сигналом того, что столица и, в целом, Швеция поддерживают Украину.

Ранее сообщалось, что Комитет по обороне парламента Швеции допускает, что Россия может напасть на страну. В парламентском докладе отмечается, что хотя российские войска заняты в СВО на Украине, нельзя исключать нападения на Швецию. В документе изложена новая оборонная доктрина Швеции, в основе которой лежит членство в НАТО. Один из авторов доклада назвал его «четким сигналом для России».

Глава шведской службы военной разведки и безопасности Томас Нильссон считает, что Россия якобы создает различные препятствия на пути вступления Швеции в Североатлантический альянс.

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