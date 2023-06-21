В Госдепе прокомментировали протест МИД КНР на высказывания Байдена

Госдепартамент США ответил словами о разнице между «демократиями и автократиями» на протест Министерства иностранных дел КНР по поводу высказываний американского президента Джо Байдена. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что без колебаний будут упоминать сферы, по поводу которых не согласны, а также прямо и ясно говорить о некоторых подобных противоречиях.

По словам заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Веданта Пателя, одной из подобных областей является разница между демократиями и автократиями.

Таким образом он прокомментировал протест, который Китай заявил США в связи с заявлением Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине.

Он также отрицательно ответил на вопрос, был ли сведен на нет вследствие высказываний Байдена прогресс, достигнутый на встречах Блинкена в Пекине 18–19 июня.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин во время брифинга назвала безответственной политической провокацией слова президента США Джо Байдена о том, что председатель КНР Си Цзиньпин является диктатором.

До этого американский лидер заявлял, что Си Цзиньпин не обладал всеми сведениями об инциденте с воздушным шаром и из-за этого «очень расстроился», поскольку это «большой конфуз для диктаторов».