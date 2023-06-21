Кличко раскритиковал центральную власть Украины

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение, в котором раскритиковал центральную власть Украины.

По словам бывшего боксера, в отношении него развернута «шквальная кампания по дискредитации», при этом возбуждаемые против него уголовные дела «парализуют его работу».

Поводом для всего вышеперечисленного стал инцидент с киевским бомбоубежищем, которое оказалось закрыто ночью после объявления воздушной тревоги, из-за чего в него не смогли попасть трое человек.

Кличко утверждает, что за произошедшее ответственны находящиеся в прямом подчинении у центральных властей главы районных администраций.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов анонсировал «кадровые решения» по поводу киевских укрытий.

Дор этого две петиции с требованием отстранить Кличко от должности главы администрации Киева были зарегистрированы на сайте президента Украины Владимира Зеленского.