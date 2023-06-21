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В Киеве состоялась церемония вручения верительных грамот

Зеленский принял верительные грамоты у послов пяти стран

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Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский 21 июня, принял верительные грамоты у послов из Норвегии, Швейцарии, Азербайджана, Пакистана и Исландии. Об этом сообщается в социальных сетях украинского лидера.

«Верительные грамоты. Послы Норвегии, Швейцарии, Азербайджана, Пакистана и Исландии», — говорится в публикации.

Накануне украинский президент назначил новых послов в трех странах. Бывший посол Украины в Германии и заместитель министра иностранных дел страны Андрей Мельник, который ранее позволял себе скандальные высказывания в отношении иностранных политиков, возглавил украинскую дипломатическую миссию в Бразилии. Кроме того, посол Украины в Перу Юрий Полюхович назначен главой дипмиссии страны в Колумбии по совместительству, а Александр Полищук стал украинским представителем в Индии.

11 мая власти Бразилии выдали агреман Мельнику в качестве нового посла Киева в Бразилиа.

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