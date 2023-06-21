В Госдепе прокомментировали предложение африканских лидеров по Украине

Замглавы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что в Вашингтоне считают необходимым элементом мирного урегулирования на Украине соблюдение принципов суверенитета и территориальной целостности, а также подчеркнули, что окончательное решение по данному вопросу будет принимать Киев. Об этом сообщил в среду на регулярном брифинге , передает ТАСС.

Таким образом Пател прокомментировал мирную инициативу лидеров Африканских государств.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что разговор в Киеве с африканскими лидерами был откровенным и, местами, даже жестким.

17 июня президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что африканский план урегулирования состоит из 10 пунктов и предполагает скорейший старт переговоров для достижения мира, обеспечение суверенности стран и народов в соответствии с Уставом ООН, обеспечение движения зерна и удобрений обеими странами, поддержку жертв конфликта, восстановление страны и более тесную работу с африканскими странами.