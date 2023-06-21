Политолог объяснил, с чем связаны слова Зеленского о медленном контрнаступлении ВСУ

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) движется медленнее, чем планировалось, может быть обусловлено несколькими причинами, сказал Life политолог, декан факультета социологии и политологии Финансового университета при Правительстве России Александр Шатилов.

Прежде всего, по его мнению, это связано с тем, что украинские военные не смогли добиться успеха в контрнаступлении.

«Фактически многие волны этого контрнаступления разбились о практически неприступную оборону российской армии и, конечно, украинские войска понесли совершенно чудовищные и, я бы сказал, необоснованные потери — именно за счет упрямства в плане попытки не умением, а числом продавить российскую оборону», — заявил он.

Также есть и вторая возможная причина, указал Шатилов. По его словам, власти Украины могут попытаться добиться определенных результатов в преддверии грядущего саммита НАТО и для этого усыпить бдительность российской стороны.

«Не исключено, что Зеленский, будучи неплохим актером, пытается тем самым усыпить бдительность и обеспечить такую расслабленность как со стороны генералитета, так и со стороны российской элиты, которая почти празднует победу», — сказал Шатилов.

Помимо этого, заявление президента Украины может быть попыткой получить новые поставки оружия от Запада, считает политолог.

21 июня Зеленский, говоря о медленном контрнаступлении ВСУ, добавил, что быстрых результатов ждать не приходится, потому что это «не голливудский фильм».