Зеленский ответил на вопрос о возможном использовании Путиным ядерного оружия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает, что президент России Владимир Путин готов использовать ядерное оружие. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Би-би-си».

«Я не думаю, что он готов сделать это, потому что он боится за свою жизнь», — отметил он.

Ранее президент США Джо Байден в ходе визита в штат Калифорния заявил, что угроза применения Россией тактического ядерного оружия реальна.

Американский президент также назвал решение России о размещении ядерного оружия в Белоруссии «абсолютно безответственным».

До этого в МИД России рассказывали, как долго пробудет российское ядерное оружие в Белоруссии.

По словам директора второго департамента стран СНГ МИД Российской Федерации Алексея Полищука, договоренность о нахождении тактического ядерного оружия России на территории Белоруссии не предполагает ограничения по времени.