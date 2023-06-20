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Россия выдала агреман на назначение нового посла Германии

В МИД ФРГ заявили, что Россия выдала агреман новому германскому послу

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Sandro Halank/Wikimedia Commons

Россия дала согласие на назначение 56-летнего Александера Ламбсдорфа новым послом ФРГ в Москве и выдала так называемый агреман (предварительное согласие на прием посла). Об этом пишет журнал Spiegel, ссылаясь на представителя МИД Германии.

Заместитель главы фракции Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге Ламбсдорф сменит на должности посла Гезу Андреаса фон Гайра, который представляет в РФ Германию с сентября 2019 года.

Последний должен занять пост главы постоянного представительства ФРГ при НАТО в Брюсселе.

По информации немецкого МИД, планируется, что Ламбсдорф отправится в Москву «этим летом».

Ламбсдорф является дипломатом по образованию и считается ведущим экспертом в области внешней политики в СвДП. Он неоднократно резко осуждал действия России на Украине и заявлял, что не верит в возможность чисто дипломатического решения конфликта.

Ранее посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр заявил, что германо-российские отношения достигли низшей точки, и «света в конце этого туннеля не видно».

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