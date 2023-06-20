Лавров прокомментировал претензии НАТО к Китаю анекдотом про СССР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о позиции альянса в отношении Китая, высказался о претензиях блока анекдотом про Советский Союз. Его слова приводит «Лента.ру».

«Недавно Столтенберг... заявил, что НАТО не может наблюдать спокойно за тем, как Китай приближается к Североатлантическому альянсу, прямо как в том анекдоте. Помните, в советское время говорили, что Советский Союз слишком близко расположился к военным базам Соединенных Штатов», — сказал Лавров.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия и Китай могут действовать сообща, если произойдет любой вооруженный конфликт. По словам генсека, если бы в Азии начался конфликт, «это бы имело значение» для Североатлантического альянса. Он указал, что Российская Федерация и КНР «становятся все ближе».

Лавров, в свою очередь, обвинил Североатлантический альянс в том, что НАТО пытается диктовать «правила игры» для всех регионов планеты, в том числе востока Евразии. По словам министра, НАТО создает провокации в отношении Китая, поощряя создание военных блоков и продвигая свое присутствие в этот регион.