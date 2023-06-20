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МИД Польши объяснил отказ в высадке охраны лидера ЮАР

МИД Польши: незадекларированного оружие послужило отказом в высадке охраны президента ЮАР

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Польские пограничники не могли разрешить охране президента ЮАР Сирила Рамапосы вынести из самолета лидера африканской страны незадекларированное оружие. Об этом в эфире радиостанции RMF FM заявил заместитель главы МИД Польши Павел Яблоньский.

«Опасные материалы должны быть задекларированы. Это известная процедура, о которой знали наши гости (делегация ЮАР. — «Газета.Ru»). Так как формальности не были соблюдены, пограничная охрана не могла согласиться [с выносом оружия из самолета]», — сказал он.

Яблоньский отметил, что «экипаж и пассажиры могли покинуть самолет».

Ранее глава службы безопасности президента ЮАР генерал-майор Уолли Руд обвинил Польшу в попытке саботажа безопасности африканского лидера Сирила Рамафосы. Отмечалось, что польские пограничники и полицейские вечером 15 июня блокировали в аэропорту Варшавы самолет с 120 сотрудниками служб безопасности и журналистами, которые прибыли из ЮАР и планировали сопровождать миротворческую делегацию на Украину.

Позже министерство иностранных дел Польши объяснило задержание команды телохранителей президента ЮАР в аэропорту Варшавы несоблюдением правил въезда в страну.

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