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Правительство РФ не планирует ограничивать использование мессенджеров

Глава Минцифры Шадаев: планов по ограничению мессенджеров для личного общения нет

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Глава Минцифры Максут Шадаев в рамках CNews Forum «Кейсы и опыт ИТ-лидеров» заявил, что у правительства нет планов по ограничению использования мессенджеров для личного общения. Об этом сообщает ТАСС.

«Никаких планов ограничения мессенджеров для личного общения нет», — пояснил министр.

Ранее чиновник говорил, что отдельной программы для возвращения IT-специалистов в Россию не потребовалось, так как они самостоятельно активно возвращаются в страну.

Он добавил, что это видно по показателям рекрутинговых площадок.

До этого Шадаев говорил в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что вопрос блокировки в РФ мессенджера WhatsApp в настоящее время не обсуждается.

По его словам, сейчас предпосылок для блокировки мессенджера нет.

Также глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн говорил, что блокировать YouTube в РФ преждевременно, пока не создан конкурентный продукт.

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