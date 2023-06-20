Правительство РФ не планирует ограничивать использование мессенджеров

Глава Минцифры Максут Шадаев в рамках CNews Forum «Кейсы и опыт ИТ-лидеров» заявил, что у правительства нет планов по ограничению использования мессенджеров для личного общения. Об этом сообщает ТАСС.

«Никаких планов ограничения мессенджеров для личного общения нет», — пояснил министр.

Ранее чиновник говорил, что отдельной программы для возвращения IT-специалистов в Россию не потребовалось, так как они самостоятельно активно возвращаются в страну.

Он добавил, что это видно по показателям рекрутинговых площадок.

До этого Шадаев говорил в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что вопрос блокировки в РФ мессенджера WhatsApp в настоящее время не обсуждается.

По его словам, сейчас предпосылок для блокировки мессенджера нет.

Также глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн говорил, что блокировать YouTube в РФ преждевременно, пока не создан конкурентный продукт.