Байден сравнил себя с Генри Киссинджером

Президент Соединенных Штатов Джо Байден похвалил свой опыт во внешней политике, заявив, что он не уступает никому, включая дипломата-ветерана Генри Киссинджера. Об этом пишет Bloomberg.

«Я думаю, что знаю об американской внешней политике столько же, сколько кто-либо из ныне живущих, включая Киссинджера», — сказал Байден на предвыборном мероприятии по сбору средств в Атертоне (штат Калифорния).

Байден пошутил, что занимался внешней политикой «всю свою жизнь, последние 207 лет». Американский лидер сказал, что одним из преимуществ его многолетней политической карьеры стало то, что он смог встретиться практически с каждым мировым лидером.

Глава Белого дома заявил, что он предупреждал Киев о возможном начале вооруженного конфликта.

Прежде чем стать вице-президентом при Бараке Обаме, Байден более трех десятилетий представлял штат Делавэр в Сенате, в том числе занимал пост председателя Комитета по международным отношениям.

Генри Киссинджер, лауреат Нобелевской премии мира, был главным дипломатом США и советником по национальной безопасности в 1970-х годах при президентах Ричарде Никсоне и Джеральде Форде. Киссинджер недавно отпраздновал свое 100-летие.

В интервью Bloomberg в июне Киссинджер заявил, что отношения России и Европы должны быть основаны на согласии и консенсусе.

Он также высказал мнение, что военный конфликт между Китаем и Тайванем является крайне вероятным, если «нынешняя траектория отношений» между странами не будет изменена.