С YouТube был удален ролик кандидата в президенты США

Ролик, в котором принимал участие кандидат на пост президента США Роберт Кеннеди – младший, был удален с видеохостинга YouТube, сообщает телеканал NBC News.

YouТube объяснил такой шаг антипрививочными высказываниями политика. В удаленном ролике Кеннеди в очередной раз выступил против применения вакцин, что считается нарушением общей политики видеохостинга. YouТube запрещает контент, предполагающий, что вакцины вызывают хронические побочные эффекты, помимо редких побочных эффектов, признанных врачебным сообществом.

Сообщается, что удаленный ролик имел протяженность 95 минут. В нем Кеннеди дал интервью известному канадскому блогеру Джордану Петерсону. И Кеннеди, и Петерсон резко осудили удаление ролика. Они обвинили YouТube во вмешательстве в избирательную кампанию.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США, демократ Роберт Кеннеди – младший получил наивысший рейтинг благосклонности среди американских избирателей. По опросу The Economist/YouGov, соперника действующего главы государства Джо Байдена в битве за номинацию в качестве претендента от Демократической партии позитивно оценивают 49% респондентов, а негативно лишь 30%.