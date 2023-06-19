США не называют виновника прорыва Каховской ГЭС

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила на брифинге, что Соединенные Штаты пока не пришли к выводу о том, что привело к разрушению дамбы Каховской ГЭС и кто несет за это ответственность, передает ТАСС.

«Мы все еще оцениваем, что случилось», — сказала она в ответ на просьбу прокомментировать публикацию в газете The New York Times.

Жан-Пьер добавила, что Вашингтон находится в контакте с Украиной.

В ночь на 6 июня в Херсонской области была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. Десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, начало затапливать водой. Россия и Украина обвиняют в произошедшем друг друга.

Газета The New York Times, ссылаясь на инженера-геотехника и эксперта по безопасности плотин и анализу разрушений Майкла Уэста, писала, что возможной причиной обрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) стала активация взрывчатки, которую могли установить в галерее или проходе техобслуживания.